? Cosa scoprirai Come ha influenzato il tema soprannaturale il picco di ascolti finale?. Quale messaggio profondo ha voluto lasciare Esom ai suoi spettatori?. Cosa ha promesso Kim Kyung Nam riguardo al suo prossimo impegno?. Perché il lavoro del cast tecnico è stato decisivo per la serie?.? In Breve Esom ha dedicato sette o otto mesi di riprese alla costruzione del personaggio.. L'attrice Esom ha mantenuto sintonia con il pubblico per otto settimane finali.. Kim Kyung Nam ringrazia i fan e pianifica nuovi progetti televisivi futuri.. Il successo finale è stato registrato con l'episodio trasmesso il 2 maggio.. Il 2 maggio la serie Phantom Lawyer trasmessa da SBS ha registrato un incremento degli ascolti in occasione dell’episodio conclusivo, segnando il termine di un percorso televisivo intenso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Phantom Lawyer: il cast saluta il pubblico dopo il successo finale

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