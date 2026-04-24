Phantom Lawyer | verità e amore tra misteri e lacrime nel caso calzolaio

? Cosa sapere Shin I Rang e Han Na Hyun risolvono il caso del calzolaio negli episodi 11 e 12.. Il ritrovamento di un membro familiare rivela la falsificazione del testamento dell'anziano.. Shin I Rang affronta una serie di svolte emotive e tensioni narrative negli episodi 11 e 12 di Phantom Lawyer, dove la risoluzione di un caso legato a un fantasma calzolaio si intreccia con l’imminente evoluzione sentimentale tra il protagonista e Han Na Hyun. La trama si sposta su binari di profonda commozione con il caso del fantasma calzolaio, interpretato da Lee Deok Hwa. Dopo la scoperta che la moglie dell’anziano aveva falsificato l’ultimo testamento per spartire i beni della società, Shin I Rang e Han Na Hyun ricevono un messaggio misterioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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