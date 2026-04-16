Un nuovo studio sul settore dei drama coreani rivela che la serie Phantom Lawyer ha ottenuto un indice di sentiment positivo del 91%. Il Korean Business Research Institute ha pubblicato i dati sulla reputazione dei brand nel campo dei drama, analizzando un vasto insieme di big data raccolti tra metà marzo e metà aprile. Questi numeri mostrano un’alta valutazione da parte del pubblico nei confronti della produzione.

Il Korean Business Research Institute ha appena diffuso i nuovi dati riguardanti la reputazione dei brand nel settore dei drama, basati su un’analisi massiva di big data raccolta tra il 14 marzo e il 14 aprile. Il monitoraggio, che ha coinvolto venti produzioni popolari, ha incrociato diversi parametri quali l’interazione degli utenti, la copertura mediatica, la consapevolezza nelle community, la partecipazione del pubblico e gli indici di ascolto. La supremazia di Phantom Lawyer e le dinamiche del successo. Al vertice della classifica questo mese si posiziona Phantom Lawyer, che ha raggiunto un indice di reputazione pari a 3.980.372. L’analisi delle parole chiave legate alla serie evidenzia come i nomi di Esom e Yoo Yeon Seok siano tra i più citati, insieme al termine lacrime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K-Drama: Phantom Lawyer trionfa con un sentiment positivo al 91%

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