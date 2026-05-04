Gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita come principale produttore mondiale di petrolio. La produzione americana ha raggiunto livelli record, mentre l'Opec+ ha deciso di ridurre la propria offerta, escludendo gli Emirati Arabi Uniti. Questa mossa ha provocato tensioni tra i paesi membri, che si confrontano con un mercato energetico in evoluzione. La situazione ha ripercussioni sulla dinamica dei prezzi e sulla stabilità delle forniture internazionali.

Scacco matto Usa nello scacchiere energetico. Mentre l'Opec+ priva degli Emirati Arabi si affanna ad aumentare la produzione, e la "dissidente" annuncia maxi investimenti sul settore, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime nove settimane. Secondo l'agenzia Bloomberg avrebbe così superato l'Arabia Saudita, anche se il balzo delle esportazioni avrebbe messo sotto pressione le scorte americane di greggio, che si stanno esaurendo rapidamente. Una partita apertissima, quella sul petrolio, che preannuncia una nuova fase di tensione sui prezzi ancora legata al conflitto aperto con l'Iran e al blocco dello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petrolio, l'America sorpassa l'Arabia

Notizie correlate

Kuwait e Arabia Saudita riducono la produzione di petrolioSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

L'America prima vittima del caro petrolioLo Stretto di Hormuz rimane sigillato, con oltre 31 petroliere con a bordo 53 milioni di barili di greggio, ferme e incerte sul proprio futuro.