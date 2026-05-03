L' America prima vittima del caro petrolio

Lo Stretto di Hormuz continua a essere bloccato, lasciando oltre 31 petroliere con a bordo circa 53 milioni di barili di greggio ferme e senza una direzione certa. La chiusura del passaggio strategico limita il transito delle navi e crea incertezze sul mercato energetico globale. La situazione ha ripercussioni immediate sui prezzi del petrolio e sulla disponibilità di approvvigionamenti, con ripercussioni in vari paesi.

Lo Stretto di Hormuz rimane sigillato, con oltre 31 petroliere con a bordo 53 milioni di barili di greggio, ferme e incerte sul proprio futuro. Mentre Trump continua a fare un passo avanti sulle trattative con l'Iran, per poi procedere a farne due indietro, il costo del petrolio non si ferma. Venerdì il prezzo del Brent ha superato 126 dollari al barile, valore che non si vedeva dal 2022, per poi retrocedere a fine giornata a 108,2 dollari. E l'effetto sarà quanto prima evidente nelle tasche dei cittadini che devono fare benzina. Ma se per ora in Italia il taglio delle accise alleggerisce il peso sul portafoglio, lo stesso non si...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'America prima vittima del caro petrolio Iran-Occident : 40 ans de guerre secrète et de tensions Notizie correlate Leggi anche: Caro petrolio, in usa un gallone a oltre 5 dollari. È la seconda volta che succede in America Leggi anche: Iran, l'Opec corre ai ripari ma l'America no: fari puntati sul prezzo del petrolio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La parabola Trump, vittima di se stesso; La low cost Spirit chiude, prima vittima della guerra in Iran; Uomini o cavallette? Il numero di DOVE è in edicola dal 1° maggio con il Corriere; L'editoriale/ Il rischio America in preda alla paura. Aerei, Spirit fallisce. Prima compagnia vittima della guerra Usa-Iran. Piano Trump inefficaceIl vettore low cost, che deteneva una quota di mercato del 3,4% negli Usa, cancella tutti i suoi voli. A casa i quasi 7.500 dipendenti. Disagi per migliaia di ... repubblica.it La low cost Spirit chiude, prima vittima della guerra in IranLa low cost Spirit chiude e diventa la prima vittima della guerra in Iran. La compagnia è stata affossata dal caro-cherosene che ha complicato la sua uscita dalla procedura fallimentare. I problemi di ... ansa.it Buongiorno e buon Mercoledi ..."C'era una volta (Il cinema) America....", ma ancora prima il "Teatro La Marmora"..un po di storia: Con il boom di Cinecittà, Roma si presentava negli anni 50 come una città risorta da poco, con ancora tutto da costruire, e come - facebook.com facebook