Kuwait e Arabia Saudita riducono la produzione di petrolio

Il Kuwait e l’Arabia Saudita hanno annunciato una riduzione della produzione di petrolio, decisione presa dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti. La diminuzione avviene in risposta alle interruzioni nelle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. La misura riguarda le quantità di greggio estratte e immagazzinate da entrambi i paesi, senza indicare ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

