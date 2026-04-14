Iran-Usa diretta | petroliera cinese passa Hormuz Xi | Irresponsabile la chiusura dello Stretto Anche Vance contro il Papa

Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, mentre il presidente cinese ha commentato che la chiusura di questa via strategica sarebbe irresponsabile. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a mantenere un livello elevato, con dichiarazioni contrastanti tra le parti. Anche il segretario di Stato americano ha espresso critiche nei confronti del Papa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La situazione rimane complessa e in evoluzione.