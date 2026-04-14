Iran-Usa diretta | petroliera cinese passa Hormuz Xi | Irresponsabile la chiusura dello Stretto Anche Vance contro il Papa
Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz, mentre il presidente cinese ha commentato che la chiusura di questa via strategica sarebbe irresponsabile. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a mantenere un livello elevato, con dichiarazioni contrastanti tra le parti. Anche il segretario di Stato americano ha espresso critiche nei confronti del Papa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La situazione rimane complessa e in evoluzione.
Roma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma. Così il Pakistan si offre per ospitare un secondo round di colloqui sempre a Islamabad, mentre i media parlano di Ginevra come nuovo luogo di incontro tra le delegazioni di Washington e Teheran che potrebbero vedersi già questo giovedì. Al momento il regime degli ayatollah ha messo sul tavolo uno stop al programma di arricchimento dell’uranio per 5 anni, ma l’amministrazione Trump ne chiede 20. La fragile tregua scadrà tra pochi giorni (intorno al 21-22 aprile). Intanto oggi il Segretario di Stato americano Marco Rubio ospiterà a Washington gli ambasciatori di Israele e Libano per colloqui finalizzati ad arrivare a un accordo di cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Iran-Usa diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma.
Anche Vance contro il Papa: «Si attenga a questioni morali». Da Xi piano di pace nel Golfo in 4 punti. Una petroliera cinese rompe il blocco a Hormuz – La direttaNel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco...
Dopo il fallimento dei negoziati USA-Iran, Giorgetti, Urso e Tajani avvertono sul rischio recessione per l’Italia con Hormuz di nuovo in tensione. - facebook.com facebook
Islamabad offre di ospitare nuovo round di colloqui Usa-Iran. Petroliera cinese attraversa Hormuz nonostante il blocco x.com