Perugia una rotatoria in memoria dell' imprenditore perugino Giosuè Paoletti

A Perugia, è stata avviata una raccolta firme rivolta alla Prefettura e al Comune per chiedere l’intitolazione di una rotatoria a un imprenditore locale scomparso. Promotori dell’iniziativa sono diverse associazioni del territorio, tra cui la Caritas Diocesana, la Pro Ponte, la Croce Bianca, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club. La richiesta riguarda l’intitolazione di una rotatoria stradale dedicata alla memoria dell’imprenditore.

La Caritas Diocesana Perugia – Città della Pieve, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club Perugia si sono fatti promotori di una raccolta firme rivolta alla Prefettura di Perugia e al Comune di Perugia per l’intitolazione della rotatoria stradale, di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate "Imprenditore modello" Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegnoLa Caritas, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club Perugia si sono fatti promotori di una raccolta firme... Leggi anche: Tensione in Medio Oriente: nove eugubini bloccati a Dubai. Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una "notte di paura e boati" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una rotatoria per ricordare Giosuè Paoletti: raccolte in poche ore più di 600 firme; Imprenditore modello Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegno; Una rotatoria per ricordare Giosuè Paoletti: raccolte 600 firme; 'Avvolti da un'ondata di solidarietà che ha superato ogni immaginazione': il messaggio dei familiari di Giacomo e Francesco. Perugia, una rotatoria in memoria dell'imprenditore perugino Giosuè PaolettiLa Caritas Diocesana Perugia – Città della Pieve, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club Perugia si sono fatti promotori di una raccolta firme rivolta alla Pre ... perugiatoday.it Imprenditore modello Giosuè Paoletti. Una rotatoria per ricordare il suo impegnoLa Caritas, la Pro Ponte, la Croce Bianca Perugia, la Pro Loco di Balanzano e il Vespa Club ... msn.com Una rotatoria per ricordare Giosuè Paoletti: raccolte in poche ore più di 600 firme. Caritas Perugia, Croce Bianca, Pro Ponte, Pro Loco Balanzano e Vespa Club Perugia insieme per chiedere l’intitolazione del nascente anello stradale tra Via Piccolpasso e via - facebook.com facebook