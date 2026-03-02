Tensione in Medio Oriente | nove eugubini bloccati a Dubai Imprenditore perugino rifugiato in garage durante una notte di paura e boati

Nove cittadini di Gubbio sono rimasti bloccati a Dubai a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Un imprenditore perugino si è rifugiato nel garage di casa durante una notte caratterizzata da boati e tensione. La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato a conseguenze immediate per i cittadini italiani presenti nella regione.

Il sacerdote perugino don Luca Delunghi bloccato in Terrasanta. La testimonianza di un liutaio di Trevi che da anni vive vicino Gerusalemme L'escalation militare in Medio Oriente, con l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele e la successiva rappresaglia dell'Iran, ha conseguenze dirette anche sui cittadini italiani all'estero. Tra questi, un gruppo di nove turisti originari di Gubbio si trova bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo e delle operazioni militari in corso nella regione del Golfo. A darne notizia è stato il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, che in un post su Facebook ha espresso la sua vicinanza ai connazionali in difficoltà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a Dubai

Leggi anche: Guerra Iran, i voli cancellati e gli aeroporti bloccati: da Dubai ad Abu Dhabi, caos Medio Oriente. Tajani: «Pronti a evacuare gli italiani»

Medio Oriente, borse con il fiato sospeso: torna la corsa ai beni rifugio. Lo scenario dal petrolio alle criptovalute

Crisi in Medio Oriente: evacuazioni, attacchi e timori di una catastrofe regionale

