Sangue sul bus | 14enne accoltellato in codice rosso all' ospedale

Nella serata di sabato 28 febbraio 2026, un autobus a Rivarolo è stato teatro di un episodio violento. Alle 20:10, un ragazzo di 14 anni, di origine marocchina, è stato ferito con un coltello in piazza Pallavicini. L’adolescente è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Non sono ancora trapelate informazioni ufficiali sulla dinamica e sul posto c'è la Polizia di Stato che ha avviato gli accertamenti e sarebbe sulle tracce dell'aggressore, un coetaneo di nazionalità albanese.

