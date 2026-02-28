Sangue sul bus | 14enne accoltellato in codice rosso all' ospedale

Da genovatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 28 febbraio 2026, un autobus a Rivarolo è stato teatro di un episodio violento. Alle 20:10, un ragazzo di 14 anni, di origine marocchina, è stato ferito con un coltello in piazza Pallavicini. L’adolescente è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

In piazza Pallavicini è intervenuta la polizia, il ragazzino è stato soccorso e portato al Villa Scassi in gravi condizioni Violenza a bordo di un autobus nella serata di sabato 28 febbraio 2026. Intorno alle ore 20:10 un ragazzo di 14 anni, originario del Marocco, è stato accoltellato in piazza Pallavicini a Rivarolo. Non sono ancora trapelate informazioni ufficiali sulla dinamica e sul posto c'è la Polizia di Stato che ha avviato gli accertamenti e sarebbe sulle tracce dell'aggressore, un coetaneo di nazionalità albanese. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lite a Capaci, giovane accoltellato finisce in ospedale in codice rossoUn giovane è stato accoltellato a Capaci nel corso di una lite tra due gruppi di ragazzi alcuni del paese e altri che sarebbero arrivati dal...

Leggi anche: Incidente sul lavoro: 3 uomini finiscono in ospedale, uno in codice rosso

Sesto San Giovanni, 18enne accoltellato fuori da scuola in via Saint Denis da tre ragazzi

Video Sesto San Giovanni, 18enne accoltellato fuori da scuola in via Saint Denis da tre ragazzi

Tutto quello che riguarda Sangue.

Argomenti discussi: Futuri medici in prima linea, studenti di Medicina donano il sangue all’ospedale di Siena; Bari, si schiantano col monopattino contro il bus Amtab: due feriti gravi.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.