Perugia e Civitanova si preparano alla finale playoff, con la squadra umbra in vantaggio 2-0 dopo le vittorie nelle sfide precedenti. Per assistere alla partita, i tifosi possono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, seguendo le modalità indicate sul sito dedicato. La partita si giocherà nei prossimi giorni, presso lo stadio assegnato, e i biglietti sono disponibili fino a esaurimento.

Il Pala Barton Energy di Perugia si scalda per uno dei momenti più attesi della stagione: mercoledì 6 maggio i padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia sfideranno la Cucine Lube Civitanova in una Gara 3 dei Playoff che promette scintille. I Block Devils arrivano all'appuntamento con il vento in poppa grazie al vantaggio di 2-0 nella serie: una situazione perfetta che regala ai padroni di casa il primo match point per chiudere i conti davanti al proprio pubblico. L’atmosfera si preannuncia elettrizzante per una sfida che potrebbe sancire il trionfo definitivo dei bianconeri. La febbre da playoff è altissima e la caccia al biglietto è ufficialmente aperta: la vendita libera è partita e, data l'importanza dell'evento, i posti sugli spalti andranno a ruba in pochissimo tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perugia-Civitanova, finale playoff: come acquistare i biglietti

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