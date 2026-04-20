Sir Perugia a volte ritornano In finale c’è Civitanova Marche

Civitanova Marche si prepara a sfidare Sir Perugia nella finale dei play-off del campionato italiano di pallavolo. La squadra marchigiana ha superato le fasi precedenti e si è guadagnata l’accesso all’ultimo atto della competizione. La finale vedrà quindi affrontarsi le due formazioni che si sono distinte nel corso della stagione, con l’obiettivo di conquistare il titolo nazionale.

Sarà ancora Civitanova Marche a contendere lo scudetto tricolore nella finale dei play-off del campionato italiano. I marchigiani, sesti al termine della stagione regolare, hanno battuto a sorpresa Verona e si sono aggiudicati il diritto di sfidare la testa di serie numero uno. La Sir Susa Scai Perugia, intanto, prepara la prima sfida in programma giovedì 30 aprile tra le mura amiche, primo atto della serie al meglio delle cinque partite. Si prospetta un epilogo scintillante e ad altissima intensità nel finale di stagione, il tecnico Angelo Lorenzetti (nella foto) ringrazia la squadra: "Tre anni fa con questi ragazzi ci siamo detti di andare a caccia di finali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sir Perugia, a volte ritornano. In finale c’è Civitanova Marche Notizie correlate Sir Perugia affronta. Ravenna per la finaleSi gioca oggi a Bologna alle ore 18 (in diretta su Rai Sport) la semifinale della Coppa Italia con la Sir Susa Scai Perugia che affronta la rivale... Superlega, Verona travolta: Civitanova raggiunge Perugia in finale scudettoCucine Lube Civitanova–Rana Verona 3-0 (25-23, 25-19, 25-20) Sarà Civitanova a contendere lo scudetto a Perugia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sir Perugia, a volte ritornano. In finale c’è Civitanova Marche; PRONTI PER UN 30 APRILE STELLARE: SCATTA ALLE 20 LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER GARA 1 DI FINALE SCUDETTO!; Playoff Superlega, la Sir torna al lavoro per preparare il finale di stagione; Playoff Superlega, per la Sir Susa Scai è ancora tre su tre: Piacenza nuovamente domata e finale conquistata. Sir Perugia, a volte ritornano. In finale c’è Civitanova MarcheSarà ancora Civitanova Marche a contendere lo scudetto tricolore nella finale dei play-off del campionato italiano. I marchigiani, sesti al termine della stagione regolare, hanno battuto a sorpresa ... lanazione.it Sir Perugia, attesa l’avversaria per la finale. Lorenzetti al pubblico: Giocatela con noiGiovedì 30 aprile alle 20:30 va in scena Gara 1, primo atto della serie per lo scudetto. Il tecnico ringrazia la squadra ... sport.quotidiano.net La Monini Sir Spoleto è Campione Regionale Under 16 femminile Finale Under 16 femminile oggi a Città di Castello: MC Restauri School Volley Perugia Monini Sir Spoleto Una gara combattutissima, giocata punto a punto e decisa al tie-break: le ragaz - facebook.com facebook !!! !!! Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Susa Scai Perugia 3-0 (27-25, 25-22, 25-15) #BlockDevils #superlega x.com