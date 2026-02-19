Champions | Civitanova show e primato per i quarti Perugia fa 6 su 6 Trento ai playoff

Nella Champions, la vittoria di Civitanova contro Varsavia è stata determinata dal muro della Lube, che ha deciso il tie-break. Nikolov si è distinto come miglior realizzatore, bloccando Bednorz e Tillie. Perugia ha conquistato il sesto successo consecutivo battendo Berlino senza difficoltà. Trento si qualifica ai playoff grazie alla vittoria contro un avversario diretto. La competizione continua ad offrire partite emozionanti e risultati sorprendenti, mantenendo vivo l’interesse degli appassionati. La fase a eliminazione diretta si avvicina, portando tensione e attesa tra le squadre.

Due vittorie ed una sconfitta per le italiane nell'ultimo turno di Champions League: con Civitanova e Perugia che, dominatrici dei rispettivi gironi, approdano direttamente ai quarti di finale e Trento che dovrà passare invece per i playoff. Spettacolare sfida quella in cui Civitanova dopo oltre due ore di gioco torna al successo e la spunta al tie break contro una Varsavia che ha giocato alla disperata ricerca di un successo. Il muro dei marchigiani (15 blocchi vincenti) e Nikolov top scorer e mvp della gara alla fine hanno fatto la differenza, ma i polacchi trascinati da Bednorz e Tillie sono usciti con onore impegnando sino alla fine i marchigiani.