A dieci anni dall’adozione della Risoluzione 2286, si registrano ancora attacchi contro personale e strutture sanitarie. Sono segnalati casi di operatori sanitari uccisi, ospedali bombardati, centri di ricerca colpiti e strutture distrutte con l’obiettivo di interrompere le loro attività. Questi eventi evidenziano una situazione in cui le strutture e le persone coinvolte nel settore sanitario continuano a essere vittime di violenza e attacchi diretti.

Crimini di guerra Da Gaza al Libano, dal Sudan all'Iran, i dati sono spaventosi. Appello congiunto di Oms, Croce Rossa e Msf Crimini di guerra Da Gaza al Libano, dal Sudan all'Iran, i dati sono spaventosi. Appello congiunto di Oms, Croce Rossa e Msf Operatori sanitari uccisi, ospedali bombardati, centri di ricerca colpiti e strutture distrutte con lo scopo di arrestarne l’attività. È la cifra che, sempre di più, caratterizza le guerre contemporanee. Il 3 maggio marcava dieci anni dalla risoluzione Onu 2286, che condanna e inquadra gli attacchi a personale e strutture sanitarie come crimini di guerra e, più che celebrare un risultato «segniamo un fallimento».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Personale e strutture sanitarie sotto attacco, a dieci anni dalla Risoluzione 2286 «segniamo un fallimento»

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