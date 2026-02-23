Lavori di pubblica utilità Nelle nostre strutture sanitarie inserite 280 persone in 5 anni

Tra il 2021 e il 2025, circa 280 persone hanno partecipato a programmi di pubblica utilità nelle strutture sanitarie di Modena. La causa di questa partecipazione risiede nelle politiche di reinserimento rivolte a chi affronta percorsi di recupero e riabilitazione. Questi interventi coinvolgono attività di servizio e supporto alla comunità, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale. Le persone impegnate contribuiscono a diversi servizi all’interno delle strutture sanitarie locali.

Sono state circa 280 le persone che dal 2021 al 2025 sono state accolte dall’Aou e dall’Ausl di Modena per lo svolgimento di percorsi di lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova. Un dato che racconta come le due aziende sanitarie rappresentino una delle possibilità concrete per chi è chiamato a trasformare un obbligo previsto dalla legge in un’esperienza di responsabilità e restituzione alla collettività. Da tempo Aou e Ausl collaborano con il Tribunale di Modena per l’attivazione di percorsi di inserimento rivolti a persone coinvolte in procedimenti penali. Accanto alla storica convenzione per i Lavori di Pubblica Utilità, a fine 2024, anche Aou ha sottoscritto un secondo protocollo dedicato alla cosiddetta ’messa alla prova’, istituto che consente la sospensione del procedimento penale a fronte di un impegno concreto a favore del bene comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

