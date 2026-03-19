Femminicidio di Valentina Sarto | È violenza sistemica Sabato presidio in largo Rezzara

Il femminicidio di Valentina Sarto ha portato a un presidio sabato in largo Rezzara a Bergamo. La manifestazione si è svolta per denunciare la violenza contro le donne, sottolineando che questo episodio non è un caso isolato. La polizia ha confermato che si tratta di un atto di violenza sistemica, legato a un fenomeno più ampio di discriminazione e oppressione.

Bergamo. “Il femminicidio di Valentina Sarto non è una tragedia privata né un fatto isolato. È l’ennesima manifestazione di una violenza strutturale che attraversa tutta la nostra società e la nostra provincia e che continua a colpire donne e soggettività marginalizzate nel silenzio o nella complicità delle istituzioni”. Lo afferma la Rete bergamasca contro la violenza di genere nella nota in cui annuncia, dalle 18 di sabato 21 marzo, un presidio alla fontana in largo Rezzara. La donna, 41 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini mercoledì mattina nella casa di via Pescaria a Bergamo dove vivevano. Negli ultimi due anni in Bergamasca si sono consumati 6 femminicidi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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