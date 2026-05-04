Un video pubblicato sui social ha attirato l'attenzione su Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, ballerini noti al pubblico di Ballando con le Stelle. La clip ha suscitato discussioni tra i fan, ponendo domande sul loro rapporto. La natura della scena ha portato alcuni a pensare a un possibile matrimonio, mentre altri considerano l’ipotesi di un progetto artistico. La vicenda ha diviso le opinioni degli spettatori.

Cosa sta succedendo tra Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina. Un video pubblicato sui social ha acceso i riflettori su Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, ballerini noti al pubblico di Ballando con le Stelle. Nelle immagini, girate nel cuore di Roma, lui si inginocchia mostrando un anello, mentre lei, visibilmente emozionata, lo abbraccia. Un gesto che ha immediatamente fatto pensare a una proposta di matrimonio. Il video e l’annuncio sui social. Ad accompagnare le immagini, una frase che ha aumentato la curiosità dei fan: “Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”. Parole che hanno lasciato spazio a interpretazioni diverse, anche perché fino a questo momento i due non avevano mai reso pubblica una relazione sentimentale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Perotti e Kuzmina di Ballando, proposta a sorpresa a Roma: matrimonio o progetto? Il video divide i fan

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