Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano? Il video che lascia a bocca aperta

Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina sono al centro di una notizia che ha sorpreso molti. Un video pubblicato online ha generato sospetti riguardo a un possibile matrimonio tra i due, anche se sono pochi a credere che sia reale. La notizia ha attirato l'attenzione di fan e spettatori, creando un certo clamore sui social e nelle conversazioni online. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte dei protagonisti.

Un annuncio che ha spiazzato i fan anche se in pochi ci credono: Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina non solo stanno insieme ma si sposeranno, hanno pubblicato un video della proposta del ballerino Nikita Perotti e Anastasia Kuzminahanno pubblicato un video che lascia di stucco. Lui si inginocchia e le fa una proposta di matrimonio e lei felice accetta. In queste ore stanno circolando sospetti diversi, tra chi sostiene di aver capito da un po’ della loro storia e chi invece ritiene che il loro sia uno spoiler di un futuro progetto lavorativo. Anastasia Kuzminaha avuto una relazione e convivenza durata anni con un nutrizionista famoso sui social ma nell’ultimo periodo i due non si mostravano più insieme.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano? Il video che lascia a bocca aperta Notizie correlate Il ballerino Nikita Perotti è fidanzato?Nikita Perotti è tra i maestri di danza più amati di “Ballando Con Le Stelle”, conquistando inoltre la vittoria con Andrea Delogu lo scorso dicembre. “Ilary Blasi si risposa”. La reazione di Francesco Totti lascia tutti a bocca apertaIl profumo dei fiori d’arancio torna protagonista nella vita di Ilary Blasi, pronta a sposare l’imprenditore Bastian Muller. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ballando con le Stelle, casting al centro commerciale Campania il 9 e 10 maggio; Chivasso torna a ballare: vip locali in pista, ma i nomi restano segreti. Chi è Nikita Perotti, ha una fidanzata? | La love story mai sbocciata con Andrea Delogu:Troppo giovaneNikita Perotti, chi è il giovane ballerino di Ballando con le Stelle, ha una fidanzata? La relazione mai sbocciata con la showgirl Andrea Delogu ... ilsussidiario.net Andrea Delogu si dichiara a Nikita: Spero che duri per sempreLa sintonia tra concorrente e maestro è un ingrediente decisivo a Ballando con le Stelle. Nel caso di Andrea Delogu e del ballerino Nikita Perotti, quella sintonia è diventata uno dei fili narrativi ... corrieredellosport.it Nikita Perotti, vincitore di @ballandoconlestelle, in un passo a due con la stella della danza Eleonora Abbagnato! #eleonoraabbagnato #nikitaperotti - facebook.com facebook