In molti si chiedono cosa possa accadere se si mescolano prodotti comunemente presenti in casa, come candeggina e ammoniaca, sotto il lavello. La combinazione di queste sostanze può generare un gas altamente tossico, chiamato cloramina, che può provocare gravi danni ai polmoni. È importante conoscere i rischi associati a questa miscela, spesso sottovalutata, per evitare incidenti domestici potenzialmente fatali.

? Cosa scoprirai Cosa succede se mischi la candeggina con l'ammoniaca sotto il lavello?. Quali danni fisici può causare il gas cloramina ai tuoi polmoni?. Come distinguere correttamente tra un'azione detergente e una disinfettante?. Perché l'ammoniaca non può essere usata per eliminare i batteri?.? In Breve Ammoniaca sgrassante contro candeggina disinfettante per batteri e muffe. Origini dell'ammoniaca risalgono all'antico Egitto tramite combustione sterco cammello. Candeggina contiene cloro e lisciva per azione ossidante e sbiancante. Uso ammoniaca richiede guanti e mascherina per evitare ustioni cutanee. In ogni casa, tra i ripiani della dispensa e sotto il lavello della cucina, si combatte una battaglia invisibile contro lo sporco e i microbi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo in cucina: il rischio mortale tra ammoniaca e candeggina

Notizie correlate

Candeggina o Ammoniaca, chi uccide meglio i germi?La maggior parte dei detergenti che utilizziamo per la pulizia della casa, sono realizzati con ammoniaca o candeggina.

Australia in pericolo: tra crisi energetica e rischio stagflazioneIl vice governatore della Reserve Bank of Australia, Hauser, ha lanciato un allarme riguardo a uno scenario economico estremamente complesso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Allarme acqua per la cisterna manomessa, pericolo rientrato: Si può di nuovo bere e usare in cucina; Incendio in cucina, la proprietaria scappa e si mette in salvo: decisivo l’intervento dei vigili del fuoco; 1. Cuore fragile, aria d'altura e salita pericolosa - Capanne alpine - Play RSI; Incendio in casa, salvato un 88enne: decisivo l’intervento della Polizia.

Perchè pulire il piano cottura riduce batteri in cucina?Scopri perchè pulire il piano cottura riduce batteri in cucina e migliora la sicurezza alimentare nella tua casa. Questo articolo esplora in profondità come pulire ... Leggi tutto ... msn.com

Servillo affonda: “L’incompetenza esibita è il vero pericolo” Non è una frase qualsiasi. È una riflessione che va dritta al punto, senza giri di parole. Tony Servillo colpisce un tema che attraversa ogni ambito, dal calcio alla società. “Mi fa male l’incompetenza sba - facebook.com facebook

La protagonista della serie turca è in pericolo: l'ex marito vuole fargliela pagare, mentre il padre continua ad attaccarla x.com