Candeggina o Ammoniaca chi uccide meglio i germi?

Molti dei detergenti usati quotidianamente per pulire le superfici domestiche contengono ammoniaca o candeggina. Questi prodotti sono comunemente impiegati per eliminare i batteri e i germi presenti in casa. La scelta tra i due dipende spesso dalle preferenze personali o dalla disponibilità in negozio. Entrambi i detergenti sono considerati efficaci per la sanificazione degli ambienti domestici.

La maggior parte dei detergenti che utilizziamo per la pulizia della casa, sono realizzati con ammoniaca o candeggina. Sono due prodotti economici, ottimi per eliminare macchie ostiche, entrambi possono essere utilizzati sia diluiti che in purezza. In nessuna circostanza devono essere miscelati.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Erbusco, fuga di ammoniaca in un’azienda: cinque operai intossicatiErbusco (Brescia), 13 marzo 2026 - Fuga di ammoniaca in un’azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche di Erbusco, in provincia di... Esplosione in una fabbrica a Mazzocchio, fuoriesce ammoniaca: l'area viene isolataUn incidente è avvenuto questa mattina a Pontinia, nella zona industriale di Mazzocchio.