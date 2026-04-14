Australia in pericolo | tra crisi energetica e rischio stagflazione
Il vice governatore della Reserve Bank of Australia ha annunciato che la situazione economica nel paese si trova di fronte a rischi significativi. Secondo le sue parole, il conflitto in Iran potrebbe portare a una crisi energetica e a un aumento dell’inflazione. Questi fattori mettono a rischio la crescita economica, con la possibilità di entrare in una fase di stagnazione economica, nota anche come stagflazione.
Il vice governatore della Reserve Bank of Australia, Hauser, ha lanciato un allarme riguardo a uno scenario economico estremamente complesso derivante dal conflitto in Iran, che minaccia di innescare una fase di stagnazione accompagnata da un’inflazione elevata. Questa dinamica mette a dura prova le decisioni dei banchieri centrali, proprio mentre la fiducia delle famiglie australiane tocca livelli minimi storici a causa dell’impennata dei costi energetici. Durante un incontro tenutosi martedì mattina a New York, Hauser ha descritto l’attuale congiuntura come il peggior incubo gestisce le politiche monetarie. La preoccupazione principale risiede nel dover bilanciare i danni provocati da un massiccio shock del reddito, legato al rincaro dei carburanti, con la necessità di frenare una crescita dei prezzi che non accenna a stabilizzarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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