Al Centro trasfusionale e in Radiodiagnostica | prefetto Aprea visita l' ospedale Perrino

Da brindisireport.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il prefetto di Brindisi ha visitato l’ospedale Perrino, concentrandosi in particolare sulle aree del Centro trasfusionale e della Radiodiagnostica. Durante la visita, ha potuto osservare da vicino le attrezzature e le procedure in corso, incontrando il personale che lavora quotidianamente per garantire i servizi ai pazienti. La visita si inserisce in un percorso di confronto istituzionale con le strutture sanitarie locali.

Il prefetto è stato accompagnato per tutta la durata.

