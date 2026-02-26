Al Centro trasfusionale e in Radiodiagnostica | prefetto Aprea visita l' ospedale Perrino

Questa mattina il prefetto di Brindisi ha visitato l’ospedale Perrino, concentrandosi in particolare sulle aree del Centro trasfusionale e della Radiodiagnostica. Durante la visita, ha potuto osservare da vicino le attrezzature e le procedure in corso, incontrando il personale che lavora quotidianamente per garantire i servizi ai pazienti. La visita si inserisce in un percorso di confronto istituzionale con le strutture sanitarie locali.

BRINDISI - Questa mattina il prefetto di Brindisi Guido Aprea ha effettuato una visita istituzionale all'ospedale Perrino, nel corso della quale ha conosciuto da vicino le attività e le dotazioni di due dei reparti strategici della Asl Brindisi.Il prefetto è stato accompagnato per tutta la durata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Visita a sorpresa al Perrino di Decaro, Scianaro: "Dopo 20 anni una visita simbolica" Riconoscimento al prefetto Aprea per l’attività contro le infiltrazioniSarà in primavera a Massa il prossimo vertice antimafia della Fondazione Antonino Caponnetto che, sabato a Firenze, ha consegnato al prefetto Guido... Temi più discussi: Al Centro trasfusionale e in Radiodiagnostica: prefetto Aprea visita l'ospedale Perrino; Sono stati inaugurati stamane, all'ospedale Sirai di Carbonia, due nuovi ambulatori di PBM ed Ematologia nel Centro trasfusionale; Avis Bressanone: 3.351 sacche raccolte e 184 nuovi donatori nel 2025; OSPEDALE AVEZZANO. PRELIEVI DI SANGUE SI EFFETTUANO AL CENTRO TRASFUSIONALE. Fratres al Centro trasfusionale nella Giornata della donazioneArezzo, 14 dicembre 2025 – Fratres al Centro trasfusionale nella Giornata della donazione I soci dell’associazione si sono dati appuntamento all’ospedale San Donato per donare sangue Il gruppo FRATRES ... lanazione.it Lavori all’ospedale di Avezzano, prelievi di sangue spostati al centro trasfusionaleAvezzano - La Asl 1 informa che, a causa dei lavori in corso all’ospedale di Avezzano, i prelievi di sangue sono stati temporaneamente trasferiti al Centro Trasfusionale. Gli utenti sono invitati ... terremarsicane.it Ospedale Perrino, il prefetto in visita alle eccellenze della sanità brindisina: apprezzamento per Centro trasfusionale e della Radiodiagnostica - facebook.com facebook Il Centro Trasfusionale di AOU Careggi è in carenza di sangue ed emoderivati. Donare oggi è fondamentale per chi lotta per la propria salute. Prenotazioni: 055 7947216 Info: u.garr.it/UunIi x.com