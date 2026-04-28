Secondo fonti di stampa, il cantante e l’attrice sarebbero in procinto di sposarsi, otto mesi dopo che si sono diffusi i primi segnali di una loro relazione. Le notizie sono state confermate da alcune testate come People e Page Six, che hanno riferito come i due abbiano comunicato la decisione a un gruppo ristretto di amici e conoscenti. Non sono stati forniti dettagli sulla data o sui dettagli dell’evento.

Secondo People e Page Six, il cantante, 32 anni, e l’attrice, 37, avrebbero condiviso la novità soltanto con «una ristretta cerchia di persone». Nei giorni scorsi, lei è stata fotografata a Londra mentre baciava Styles con al dito un vistoso anello all’anulare sinistro, dettaglio che aveva immediatamente acceso le indiscrezioni. L’attrice era già stata vista con lo stesso gioiello durante un’uscita con il cantante il 19 aprile. La coppia era stata vista insieme per la prima volta nell’agosto del 2025, a passeggio a braccetto per le strade di Roma. Il giorno successivo, il profilo Instagram di gossip Deuxmoi aveva riferito che i due si erano già scambiati un bacio la settimana precedente in un locale di Londra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry Styles e Zoë Kravitz starebbero per sposarsi, otto mesi dopo le prime indiscrezioni sulla loro relazione

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