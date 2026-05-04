Perché Madia ha lasciato il Pd ed è passata al gruppo di Italia Viva

Il 4 aprile 2026, è stato annunciato ufficialmente il passaggio di Marianna Madia dal Partito Democratico al gruppo di Italia Viva. La decisione arriva dopo settimane di voci e discussioni tra i membri del suo entourage. Madia ha scelto di lasciare il partito di appartenenza e di entrare nel nuovo gruppo come indipendente, senza specificare pubblicamente le motivazioni di questa scelta.

Roma, 4 aprile 2026 – Il passo era nell’aria da settimane, forse da mesi. Ora è diventato ufficiale, trasformando i sussurri dei corridoi in una scelta politica chiara: Marianna Madia lascia il Partito democratico e approda, da indipendente, nel gruppo di Italia viva. Non uno strappo improvviso, ma l’approdo naturale di un percorso che racconta molto delle tensioni interne ai dem e dei nuovi equilibri al centro. Per capire la mossa dell’ ex ministra della Pubblica amministrazione bisogna partire da un dato politico: Madia non era più in sintonia con la linea della segreteria. L’ascesa di Elly Schlein ha segnato un cambio di rotta netto, soprattutto sui temi sociali e sull’identità del partito.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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