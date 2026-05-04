Perché l’Ucraina combatte la presentazione del libro in biblioteca

Sabato 9 maggio alle ore 16.30 si svolgerà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” la presentazione del libro “Perché l’Ucraina combatte”, scritto da Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura. L’evento invita il pubblico a scoprire i contenuti del volume, che analizza le ragioni e le dinamiche del conflitto in Ucraina. La presentazione si inserisce nelle iniziative culturali della biblioteca dedicate alla storia contemporanea.

Si terrà sabato 9 maggio, ore 16.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, la presentazione del volume di Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura, Perché l’Ucraina combatte. Comunicazione di guerra, libertà, Europa e democrazia (Linkiesta Books 2025). Gli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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