Preferenze e ballottaggio lo Stabilicum agita il campo largo | La legge elettorale è una super-truffa

L’opposizione ha espresso forte indignazione contro la nuova legge elettorale depositata giovedì, sostenendo che si tratta di una truffa. Nel frattempo, il movimento politico Stabilicum ha criticato duramente il testo, definendolo una “super-truffa” e agitato il campo largo con questa posizione. La discussione pubblica si svolge tra accuse visibili e strategie tattiche di parte.

Roma – Tra gli strilli d’indignazione a favore di telecamera e i calcoli cinici a fari spenti, la levata di scudi dell’opposizione contro la legge elettorale depositata giovedì somiglia molto a un gioco delle parti. Con il referendum alle porte, la consegna è mantenere toni da guerra santa: ogni eventuale spiraglio di dialogo, come ammesso con rara onestà da Nicola Fratoianni, è rinviato al 24 marzo. Lo conferma Alessandro Battilocchio, che per Forza Italia ha lavorato alla nuova normativa: “Abbiamo raggiunto una sintesi su un testo che punta ad assicurare governabilità alla coalizione che vince. Il Parlamento farà approfondimenti, ma la maggioranza è prontissima al confronto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

