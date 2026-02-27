Nuova legge elettorale con premio di governabilità | dal proporzionale al nome del premier ecco lo Stabilicum del centrodestra
Una proposta di modifica alla legge elettorale sta facendo discutere, con cambiamenti che vanno dal sistema proporzionale al ruolo del premier. Le nuove modalità puntano a garantire una governabilità più stabile, introducendo elementi che cambiano le regole del gioco politico. La discussione si concentra su come queste modifiche possano influire sulla composizione delle future coalizioni e sulla formazione dei governi.
Roma – Un blitz a fari spenti, consumato nel cuore di una notte romana che profuma di tattica e caffè. È bastata una lunga veglia in via della Scrofa, tra i gol di Champions League e le canzoni di Sanremo, per siglare l’accordo tra gli sherpa del centrodestra (Donzelli e Rossi per FdI, Battilocchio e Benigni per FI, Paganella e Calderoli per la Lega, Colucci per NM) e depositare la nuova proposta di legge elettorale alla Camera e al Senato. Giorgia Meloni non aspetta l’esito del referendum sulla giustizia: gioca d’anticipo, con l’obiettivo di incassare il primo via libera di Montecitorio prima della pausa estiva. Resta da capire se questa fretta serva a preparare il terreno per un eventuale voto anticipato in caso di sconfitta referendaria o se sia una manovra per distogliere l’attenzione dai quesiti popolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
