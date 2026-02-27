Una proposta di modifica alla legge elettorale sta facendo discutere, con cambiamenti che vanno dal sistema proporzionale al ruolo del premier. Le nuove modalità puntano a garantire una governabilità più stabile, introducendo elementi che cambiano le regole del gioco politico. La discussione si concentra su come queste modifiche possano influire sulla composizione delle future coalizioni e sulla formazione dei governi.

Roma – Un blitz a fari spenti, consumato nel cuore di una notte romana che profuma di tattica e caffè. È bastata una lunga veglia in via della Scrofa, tra i gol di Champions League e le canzoni di Sanremo, per siglare l’accordo tra gli sherpa del centrodestra (Donzelli e Rossi per FdI, Battilocchio e Benigni per FI, Paganella e Calderoli per la Lega, Colucci per NM) e depositare la nuova proposta di legge elettorale alla Camera e al Senato. Giorgia Meloni non aspetta l’esito del referendum sulla giustizia: gioca d’anticipo, con l’obiettivo di incassare il primo via libera di Montecitorio prima della pausa estiva. Resta da capire se questa fretta serva a preparare il terreno per un eventuale voto anticipato in caso di sconfitta referendaria o se sia una manovra per distogliere l’attenzione dai quesiti popolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova legge elettorale con premio di governabilità: dal proporzionale al nome del premier, ecco lo Stabilicum del centrodestra

Nuova legge elettorale, ecco il testo del centrodestra: proporzionale e premio di governabilitàLa riforma della legge elettorale «si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema...

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Legge elettorale, come funziona adesso e come potrebbe cambiare; Nuova legge elettorale, scatta un mega premio con lo 0,1% in più; Blitz notturno della destra sulla legge elettorale: ecco come cambia il voto; Legge elettorale, il centrodestra accelera. Un premio sopra il 40%.

Legge elettorale, come funziona quella attuale e come potrebbe cambiareLa legge elettorale attuale prevede alcune soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi: 10% dei voti ottenuti a livello nazionale: vale per le coalizioni, purché comprendano almeno ... tg24.sky.it

Nuova legge elettorale, la maggioranza trova l’intesa: proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggioL’accordo sul testo di riforma, ribattezzata «stabilicum» è stata raggiunta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Non ci sono le preferenze, caldeggiate da FdI che tuttavia probabilmente presenterà ... milanofinanza.it

Lupi: Nuova legge elettorale basata su corretta rappresentanza volontà popolare e governabilità - facebook.com facebook

Nuova legge elettorale: intesa maggioranza su proporzionale con premio e ballottaggio, niente preferenze. Cosa cambia x.com