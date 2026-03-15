In Francia, oggi si svolgono le elezioni municipali in diverse città tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Gli elettori sono chiamati a scegliere i membri dei consigli comunali in un momento in cui l’attenzione generale è rivolta al possibile impatto di questi risultati sul futuro politico del paese. La consultazione rappresenta anche un test per il Rassemblement National e per le strategie politiche dei partiti nazionali.

Mai (o quasi) un voto locale ha avuto così tanti significati. La Francia va oggi alle urne per eleggere i consigli municipali, ma gli occhi e i pensieri sono tutti per l’ Eliseo. E per il risultato che l’estrema destra del Rassemblement National, data come la grande favorita del 2027, otterrà. Il Paese tramortito dalle scorse elezioni Europee e dallo scioglimento dell’ Assemblea Nazionale, da mesi è in balìa di maggioranze instabili e di scontri politici che ne hanno aumentato la polarizzazione. L’uccisione del militante di estrema destra di un mese fa è solo il culmine di una tensione altissima e che per forza di cose influenzerà il voto sui territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni municipali in Francia, da Parigi a Lione e Marsiglia: dove si vota e perché è un test per l’Eliseo (e il Rassemblement National)

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