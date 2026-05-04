Perché i giovani europei si sentono così soli

Recenti studi evidenziano un aumento della sensazione di solitudine tra i giovani europei sotto i trent’anni. Questa condizione viene definita come una vera e propria “epidemia” e sta attirando l’attenzione di esperti e istituzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche o sulle conseguenze, ma il fenomeno sembra coinvolgere un numero crescente di individui in questa fascia di età.

Sembra che una “epidemia di solitudine” stia colpendo i giovani sotto i trent’anni nell’Unione europea: questa è almeno la conclusione di diversi studi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità adolescenti e i giovani donne e uomini oggi sono iperconnessi ma allo stesso tempo si sentono molto più soli rispetto alle persone con più di sessant’anni. E questo ha delle conseguenze sulla loro salute mentale e fisica, come depressione e malattie cardiache. Secondo alcuni studi, il senso di isolamento sarebbe dannoso per il nostro organismo quanto fumare quindici sigarette al giorno. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma...🔗 Leggi su Internazionale.it

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