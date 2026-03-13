In Lombardia, si registra un incremento di minori segnalati per rapine, porto d’armi e lesioni, mentre il numero di denunce per associazione a delinquere diminuisce. A Milano, i giovani ricorrono alla violenza e all’uso di coltelli, spesso motivati dal sentirsi invisibili. I dati evidenziano un trend preoccupante nel comportamento di alcuni adolescenti nella regione.

Milano – Aumentano i minori segnalati per rapina, porto d’armi e lesioni in Lombardia, dove diminuisce invece il reato di associazione per delinquere. Giovani “ (Dis)armati“ è il titolo dell’ultima indagine di Save The Children sulla “diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà”. Si parte da una premessa nazionale: l’Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi in Europa. Ma le denunce per reati violenti sono aumentati dal 2014 a oggi, anche in regione. E a circolare di più sono i coltelli.. I numeri In Lombardia tra il 2014 e il 2024 è aumentata l’incidenza di minori segnalati per il reato di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapine e coltelli, i giovani usano la violenza “perché si sentono invisibili”. I numeri del fenomeno in Lombardia

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