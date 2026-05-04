Perché centinaia di persone con il cappello ballavano davanti al Comune

Nella piazza principale, centinaia di persone con il cappello si sono radunate e hanno iniziato a ballare davanti al Comune. Alcuni passanti si sono fermati a guardare, mentre altri hanno scattato foto e registrato video. Diversi clienti dei bar ai tavolini esterni hanno assistito alla scena, catturando momenti di questa improvvisa manifestazione. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel luogo in quel momento.

In molti stupiti si sono fermati a osservare. Chi era comodamente seduto ai tavolinini esterni dei bar della piazza li ha immortalati con foto e video. Sui gruppi social di Monza sono stati molti i post con la centralissima piazza Trento e Trieste trasformata in una mega pista di ballo. Dove.🔗 Leggi su Monzatoday.it The West Has a Dangerous Obsession with Socialism Notizie correlate Centinaia di persone in corteo per Valentina Sarto: non arrendiamoci davanti all’impotenzaPiù di 300 persone si sono radunate davanti all’abitazione di Valentina Sarto, in via Pescaria 26; altre centinaia si sono aggiunte durante il corteo... “No al ddl Bongiorno”: in corteo centinaia di persone, “Il consenso non si tocca lo difenderemo con la lotta” | VIDEO e FOTOManifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, evacuate centinaia di persone; Perché i temporali possono aggravare le allergie ai pollini; Persone con disabilità? Cominciamo a cambiare lo sguardo; Presentata l’edizione 2026 del Maggio dei Monumenti – Ebbra di luce, folle di colori. Agrigentino ucciso a Pavia, centinaia di persone alla fiaccolataCentinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo ... ansa.it Incendio sul Monte Faeta, nel Pisano, ordine di evacuazione per centinaia di persone(ANSA) - PISA, 30 APR - Il Comune di San Giuliano Terme, nel Pisano, ha ordinato l'evacuazione di centinaia di persone dalla Valle di Asciano le cui abitazioni sono minacciate dalle fiamme del rogo su ... msn.com : Apertura del nuovo Ambulatorio di Telemedicina, un servizio innovativo nato dalla collaborazione tra il Comune di Aquara diretto dal sindaco Antonio Marino e l’ASL Salerno per portare la sanità più vicina ai ci - facebook.com facebook Difesa europea, molti soldi ma poca strategia comune x.com