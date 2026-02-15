No al ddl Bongiorno | in corteo centinaia di persone Il consenso non si tocca lo difenderemo con la lotta | VIDEO e FOTO
A Bologna, centinaia di persone hanno manifestato contro il disegno di legge presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno, che riguarda la definizione di consenso sessuale. La protesta è nata dopo che il testo è stato approvato alla Camera, con i manifestanti che chiedono di fermare questa proposta. Tra le strade della città, i partecipanti hanno scandito slogan come
Manifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno. Il corteo da piazza VIII Agosto a piazza Maggiore "Sì è solo sì. Senza consenso è stupro". Con questo slogan centinaia di persone sono scese in piazza a Bologna per dire no al ddl sulla violenza sessuale della senatrice leghista Giulia Bongiorno. La manifestazione, organizzata da Casa delle donne per non subire violenza e Non Una di Meno, ha visto la partecipazione di centri antiviolenza, associazioni femministe e realtà della comunità Lgbtqia+. Partenza alle 15.45 da piazza VIII Agosto. Donne di tutte le età, giovani, famiglie, uomini e ragazzi dietro allo striscione "Senza consenso è stupro".🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Centinaia di persone si sono radunate in piazza a Bologna per protestare contro il ddl Bongiorno, accusandolo di mettere a rischio la legge contro la violenza sessuale.
Ddl stupri, sì al testo Bongiorno (senza la parola "consenso"): pene fino a 13 anni. «Chi critica non lo ha letto». Il Pd: «Inaccettabile»
