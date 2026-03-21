Centinaia di persone in corteo per Valentina Sarto | non arrendiamoci davanti all’impotenza

Più di 300 persone si sono radunate davanti all’abitazione di Valentina Sarto in via Pescaria 26, mentre altre centinaia si sono unite durante il corteo che è transitato da via Crescenzo. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di mostrare solidarietà nei confronti di Valentina Sarto, coinvolgendo un numero consistente di partecipanti. La protesta ha visto un corteo che ha attraversato diverse strade della zona.

Più di 300 persone si sono radunate davanti all’abitazione di Valentina Sarto, in via Pescaria 26; altre centinaia si sono aggiunte durante il corteo transitato da via Crescenzo. In totale, più di 500 persone sono arrivate in piazzale dello Stadio insieme al fratello Simone e al papà Vincenzo. Ognuno di loro ha voluto portare alla famiglia la solidarietà di una comunità ferita. I partecipanti – donne, uomini e bambini di tutte le età – hanno seguito il percorso fino al piazzale dello Stadio in assoluto silenzio, scossi da un avvenimento così lacerante da lasciare dentro ognuno soltanto rabbia e un immenso dolore. Una sensazione difficile con... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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