‘Per sempre tua Il mondo infinito di Jane Austen' | presentazione del libro di Carolina Capria

Nel 2026, il Bookclub ‘Maestre’ si riunisce ancora presso la biblioteca Popolare Giardino di Ferrara, mantenendo il suo appuntamento dedicato alla letteratura femminile. In questa occasione, viene presentato il libro di Carolina Capria intitolato ‘Per sempre tua. Il mondo infinito di Jane Austen’. L'iniziativa si inserisce nella programmazione regolare del gruppo, che continua a offrire uno spazio di confronto sui temi e i testi scelti.

Prosegue anche nel 2026 l’attività del Bookclub ‘Maestre’, che continua a riunirsi presso la biblioteca Popolare Giardino di Ferrara, confermandosi come spazio di confronto dedicato alla letteratura femminile. Dopo il successo dello scorso anno, il gruppo ha proseguito il proprio percorso di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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