Bodo Glimt Inter scoppia il caso turnover | discussa la scelta di Chivu C’è una scelta totalmente incomprensibile

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, risultato ribaltabile al ritorno ma il turnover di Chivu ha destato parecchie perplessità: la critica della Gazzetta dello Sport. La spedizione norvegese si trasforma in un processo alle scelte di Cristian Chivu. La sconfitta per 3-1 contro il BodøGlimt non solo complica il cammino europeo, ma solleva pesanti interrogativi sulla gestione del turnover in una notte che valeva una fetta importante di stagione e di bilancio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bodo Glimt Inter, scoppia il caso turnover: «Discussa la scelta di Chivu in Norvegia. Nonostante il dominio in campionato con 61 punti e il vantaggio di +7 sul Milan, l’analisi della Gazzetta dello Sport è impietosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, la preoccupazione per il campo dell'Aspmyra: Chivu prepara una formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtL’Inter si preoccupa per il campo dell’Aspmyra Stadion, dove domenica affronterà il BodøGlimt.

Inter, missione Artica: i nerazzurri di Chivu sfidano il Bodo/Glimt per blindare la ChampionsL’Inter di Chivu arriva in Norvegia per la partita contro il BodoGlimt, spinta dalla necessità di assicurarsi un posto in Champions League.

Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter, moviola: il Var dà e toglie, quanti dubbi sul gol e sul rigore negato; Bastoni: Ho accentuato la caduta, ma mi spiace più per quello fatto dopo. Ero in trance agonistica; Balzaretti dopo Bodo/Glimt-Inter: Infortunio serio per Lautaro, colpa del campo sintetico; Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz, Allegri espulso a San Siro.

Bodo/Glimt – Inter 3-1, cronaca e highlights: steccano anche i nerazzurri! – VIDEOBodo/Glimt – Inter 3-1, cronaca e highlights: Chivu segue i suoi connazionali perdendo l’andata dei playoff! È andata oggi in scena, alle ore 21:00 italiane, la sfida tra Bodo/Glimt ed Inter, valida p ... generationsport.it

Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nell’andata degli incontri con Galatasaray e Borussia Dortmund, anche i nerazzurri perdono contro il Bodo/Glimt e complicano molto il percorso verso gli ... tg24.sky.it

Come sta e quando torna il capitano dell'Inter, che si è fermato durante la partita contro il Bodo Glimt

