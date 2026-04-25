Il Napoli aspetta gli esiti delle sfide tra Milan e Juventus per capire quale squadra avrà più chance di avvicinarlo in classifica. Secondo un commentatore di Sky Sport, il club sta considerando le prossime mosse, in particolare nel reparto difensivo, per prepararsi a eventuali cambiamenti. Sul fronte allenatore, Ugolini ha sottolineato che la scelta sarà determinante e che l’attuale tecnico dovrà adattarsi al progetto di ringiovanimento della squadra.

Il Napoli è in attesa di Milan e Juventus. Massimo Ugolini a Sky Sport: «Si pensa al futuro perché qualcosa andrà sistemato in difesa. Il lavoro di Manna è h24, ma la scelta dell’allenatore sarà fondamentale per orientare le decisioni da prendere sul mercato in entrata e in uscita. Non so quanto la permanenza di De Bruyne sia condizionata da quella di Conte, ma stesso dicasi per altri giocatori. Bisognerà prima fare il punto tra il presidente e l’allenatore per trovare una linea comune e una strategia vincente per la nuova stagione che dovrebbe essere nel segno del ringiovanimento e dell’abbattimento del monte ingaggi. Questi sono due condizioni a cui si dovrà adeguare Conte o chi lo sostituirà.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ugolini (Sky): “La scelta dell’allenatore sarà fondamentale, Conte dovrà adeguarsi al ringiovanimento”

Notizie correlate

Leggi anche: Ma quali Mancini, Conte o Allegri: il nuovo CT dell’Italia sarà un altro allenatore della Serie A

Dei tre, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport)Tra Chivu, Allegri e Conte, Conte è il miglior allenatore in queste situazioni (Sky Sport) A Sky Sport si discute ovviamente della lotta scudetto che...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: SKY - Napoli-Lazio, Conte conferma i Fab Four. Beukema torna titolare.

Sky, Conte in Nazionale è un’ipotesi, ne parlerà con De LaurentiisUgolini sottolinea che nonostante le parole di Conte di ieri, la sua candidatura come ct dell'Italia resta attuale ... ilnapolista.it

Sky, Ugolini: Conte sereno dopo Parma, sa che la stagione è comunque buonaMassimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato così all'indomani del pareggio del Napoli contro il Parma ai microfoni dell'emittente satellitare: Ieri virtualmente si è cominciato a scucire lo Scudetto ... msn.com