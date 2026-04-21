Omicidio Carta la salma di Dino riconsegnata alla famiglia | fissato il giorno delle esequie

Dopo aver concluso gli accertamenti tecnici sulla salma di Annibale ‘Dino’ Carta, le autorità hanno rilasciato il nulla osta per la riconsegna alla famiglia. La salma è stata quindi restituita ai parenti, che hanno fissato la data delle esequie. Le indagini sulla vicenda sono state completate con gli esami tecnici considerati non ripetibili, e ora si attende l’ultimo saluto.

Terminati gli accertati tecnici ‘non ripetibili’ sulla salma di Annibale ‘Dino’ Carta, la Procura di Foggia ha rilasciato il nulla osta per restituire il corpo alla famiglia e procedere quindi con le esequie. I funerali del personal trainer e volontario in parrocchia assassinato lo scorso lunedì.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Dino Carta, la famiglia vuole verità e giustizia: "Chi sa parli, aiutate gli inquirenti" Leggi anche: Omicidio Mario Capobianco: domani le esequie, la famiglia autorizzata dalla Procura alla cremazione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Foggia scende in strada per Dino, fiori sul luogo in cui è stato ucciso: Verità e giustizia - FoggiaToday; Foggia, dall’autopsia le verità sull'omicidio di Dino Carta. E oggi un corteo per chiedere giustizia; Omicidio di Dino Carta a Foggia: la pista che lega l’assassinio alla morte di un uomo nel suo palazzo nel 2023; Omicidio Dino Carta a Foggia, indagini su un uomo morto nel 2023. Foggia, dall’autopsia le verità sull'omicidio di Dino Carta. E oggi un corteo per chiedere giustiziaA sette giorni dall’omicidio la procura è ancora alla ricerca del killer: al setaccio le 270 telecamere sul percorso ... lagazzettadelmezzogiorno.it Omicidio Dino Carta a Foggia, possibile legame con la morte di un uomo caduto dal balcone del personal trainerProseguono le indagini per fare luce sull’omicidio di Annibale Dino Carta, il personal trainer di 42 anni trucidato a colpi di arma da fuoco nella serata del 13 aprile, in via Caracciolo, a Foggia. virgilio.it Telesveva. . Foggia, oltre 5 ore di autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso una settimana fa: nessun segno di colluttazione, 4 i colpi esplosi alla spalla #foggia #cronaca #omicidio #autopsia facebook Continuano le indagini sull'omicidio di Dino Carta a Foggia. La moglie del personal trainer lancia un appello a possibili testimoni del delitto @TgrRai x.com