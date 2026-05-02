È morto Alex Zanardi mondo dello sport in lutto

Nella serata del 1 maggio è stata annunciata la morte di Alessandro Zanardi, noto atleta e figura pubblica nel mondo dello sport. La famiglia ha comunicato la scomparsa, avvenuta improvvisamente, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra appassionati e colleghi, che ricordano il suo percorso e i traguardi raggiunti nel corso degli anni.

BOLOGNA – “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Lo annuncia in una nota la famiglia di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione del ciclismo paralimpico, morto a 59 anni. In memoria di Zanardi verrà osservato un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive italiane. Alex era diventato un simbolo di resilienza dopo l’incidente automobilistico del 2001 che gli aveva provocato l’amputazione delle gambe.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Alex Zanardi è morto a 59 anni, mondo dello sport in lutto. Il ricordo di Giovanni Bruno

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