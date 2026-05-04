In un'intervista, un esponente di spicco del governo ha dichiarato che non verrà individuato un colpevole nel caso di Garlasco. Ha anche suggerito di rivolgersi a un'altra figura politica, affermando che lei conosce le motivazioni e l'identità di chi ha commesso il reato. La dichiarazione ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli o prove che confermino le affermazioni fatte.

Ignazio La Russa è intervenuto nel dibattito sul delitto di Garlasco sostenendo che “alla fine non ci sarà un colpevole”. Il presidente del Senato, dopo aver citato Daniela Santanchè come un’esperta del caso, ha espresso dubbi sulla nuova ricostruzione contro Andrea Sempio, parlando anche della possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Ignazio La Russa parla di Garlasco Anche Ignazio La Russa ha detto la sua sul delitto di Garlasco. Il presidente del Senato ha parlato dell’omicidio di Chiara Poggi a margine della presentazione del libro “L’impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia”, a cura della giornalista Giancarla Rondinelli, a Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Per Ignazio La Russa "non ci sarà un colpevole" su Garlasco, la rivelazione sull'intuizione di Santanchè

Notizie correlate

Caso Garlasco, la previsione di La Russa: “Alla fine non ci sarà un colpevole”(Adnkronos) – Sul delitto di Garlasco "La Russa ci mette una x: nessun colpevole".

Leggi anche: Inchiesta Garlasco: convocati Sempio e le cugine Cappa, La Russa: ‘Non ci sarà un colpevole’

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, La Russa: Ho parlato con Marotta, è tranquillo e lo sono pure io; Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, sono sereno; Arbitropoli, La Russa: Vantaggi all'Inter? Allora speriamo che ci mandino qualcuno contro...; Camera, una gara tra canzoni. Manzoni, chi m’avariss mai dit.

Fuori i fascisti da Brera: cori e tensione alla Braidense per l'arrivo di Ignazio La RussaCori, urla e uno striscione con una frase di Bella ciao: i collettivi hanno protestato in Biblioteca Braidense contro il presidente del Senato ... milanotoday.it

Contestato a Milano Ignazio La Russa: Fuori i fascisti da BreraMobilitazione davanti alla Braidense con striscioni e megafono. Il presidente del Senato ha preso parte alla presentazione del libro L’impronta ... msn.com

Il "Collegio S.Ignazio"di Messina, è lieto di invitarvi alla mostra "Per costruire un mondo di pace". L'esposizione si terrà presso il Palacultura Antonello da Messina, sito in Viale Boccetta 373 Messina, dal 21 al 26 maggio 2026. L'evento rappresenta un moment - facebook.com facebook