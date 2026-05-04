Caso Garlasco la previsione di La Russa | Alla fine non ci sarà un colpevole

Durante un evento pubblico, il presidente del Senato ha dichiarato che, secondo lui, alla fine non ci sarà un colpevole nel caso di Garlasco. La sua affermazione si riferisce alle indagini ancora in corso e alle difficoltà nel individuare un responsabile. La discussione sulla vicenda ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno riportato le parole del politico in diversi articoli e servizi televisivi.

(Adnkronos) – Sul delitto di Garlasco "La Russa ci mette una x: nessun colpevole". Lo ha detto il presidente del Senato alla presentazione del libro 'L'impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia', di Giancarla Rondinelli, edito da Rubbettino, alla biblioteca nazionale Braidense di Brera, a Milano. Un caso – ammette l'esponente di Fratelli d'Italia – di cui "non sono un esperto", ma "conosco Santanchè, che ha già deciso mesi fa chi è colpevole e chi è innocente, quali sono le motivazioni. Quindi se volete una soluzione dettagliata del problema, rivolgetevi a Daniela, sa tutto e magari ci indovina".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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