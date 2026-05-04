Nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco sono stati convocati l’avvocato di parte civile e due persone considerate informate sui fatti. Un rappresentante del governo ha dichiarato che non si individuerà un colpevole, indipendentemente dagli sviluppi giudiziari. Le indagini continuano a focalizzarsi su diversi soggetti, senza che siano stati emessi provvedimenti di arresto o denunce ufficiali. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sui personaggi coinvolti.

Inchiesta Garlasco, convocati Sempio e le cugine Cappa. La Russa: “Non ci sarà un colpevole”. Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, sono stati convocati per essere interrogati anche Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi, e le cugine Paola e Stefania Cappa. Come riportato dai social del Tg1, i carabinieri di Milano hanno notificato gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due donne, che saranno sentite come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Le convocazioni e le date degli interrogatori. Secondo quanto emerso, le gemelle Cappa dovrebbero essere sentite come testimoni nella giornata del 5 maggio, tra Milano e Pavia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

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