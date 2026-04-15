Diamanda Galás torna in Italia dopo dieci anni | sarà al festival Rumore del Lutto a Parma
Dopo dieci anni, la cantante e artista sperimentale torna in Italia per partecipare al festival Rumore del Lutto a Parma. L’evento, dedicato alla cultura in Death Education, si svolgerà nel 2026 e quest’anno celebra la sua ventesima edizione. Il festival è noto per proporre esperienze artistiche e culturali legate a temi legati alla morte e alla memoria. La partecipazione di Galás rappresenta un momento atteso dagli appassionati di musica e performance.
Torna Il Rumore del Lutto Festival, il primo festival di Cultura in Death Education in Italia, che nel 2026 festeggia la sua ventesima edizione regalando al suo pubblico un imperdibile evento inaugurale.Ad aprire il festival sabato 26 settembre all’Auditorium Paganini di Parma sarà infatti il.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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