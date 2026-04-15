Diamanda Galás torna in Italia dopo dieci anni | sarà al festival Rumore del Lutto a Parma

Dopo dieci anni, la cantante e artista sperimentale torna in Italia per partecipare al festival Rumore del Lutto a Parma. L’evento, dedicato alla cultura in Death Education, si svolgerà nel 2026 e quest’anno celebra la sua ventesima edizione. Il festival è noto per proporre esperienze artistiche e culturali legate a temi legati alla morte e alla memoria. La partecipazione di Galás rappresenta un momento atteso dagli appassionati di musica e performance.