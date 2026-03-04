Panini comics regala a tutti i suoi lettori uno sconto speciale su tutta la sua libreria

Panini Comics ha annunciato un’offerta speciale che riguarda l’intera libreria, includendo titoli di DC, Marvel e Topolino. La promozione permette ai lettori di ottenere uno sconto su tutti i prodotti disponibili, offrendo l’opportunità di acquistare i fumetti desiderati a un prezzo ridotto. L’iniziativa è valida per un periodo limitato e riguarda tutti i clienti interessati a rinnovare la propria collezione.

Cari lettori. Se avevate il desiderio di acquistare un albo targato DC, Marvel o Topolino, ora è il momento giusto per farlo perchè Panini Comics sta per mettere uno sconto speciale al suo intero catalogo. Ecco il comunicato stampa: Anche quest'anno Panini Comics offre ai suoi lettori un'imperdibile occasione per arricchire la propria collezione. Da lunedì 2 marzo a giovedì 26 marzo, una vasta selezione di titoli delle linee editoriali Panini Comics, DC, Marvel, Panini Disney e Planet Manga sarà disponibile con uno sconto del 20% sul prezzo di copertina. A firmare il visual ufficiale della campagna è Giovanni Timpano, con i colori di Flavio Dispenza: un team creativo che interpreta e valorizza al meglio il claim dell'iniziativa.