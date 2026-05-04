Per allenare gli addominali basta un semplice yoga block sì hai letto bene

Un nuovo modo per allenare gli addominali richiede solo un semplice yoga block. Questa tecnica utilizza un attrezzo comune per eseguire esercizi mirati senza bisogno di attrezzature complesse. L'articolo spiega come sfruttare questo oggetto per potenziare la zona addominale, offrendo un’alternativa semplice e accessibile agli esercizi tradizionali. I prodotti menzionati sono selezionati dai redattori di GQ Italia e, acquistandoli tramite i link forniti, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. E se ti dicessero che per allenare gli addominali in modo serio potrebbe bastare un mattoncino di schiuma da yoga? Sì, quel parallelepipedo colorato in schiuma che si usa anche nel power pilates. Un workout semplice, composto da cinque esercizi, che dura circa 20 minuti e non richiede nulla di più di un tappetino e, appunto, un yoga block. Perché la routine per addominali con lo yoga block funziona?. La spiegazione fisiologica è che quell’oggetto di schiuma, poco più grande di un mattone, può diventare uno strumento di controllo neuromuscolare e di stimolo per i muscoli profondi del core.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Yoga per risvegliare gli addominali pancia piatta

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