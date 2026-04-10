migliori performance anche a letto con due posizioni yoga slega bacino

Due semplici posizioni di yoga per migliorare la mobilità del bacino sono state al centro di un recente studio. Le tecniche si concentrano sull’allentamento e sulla flessibilità di questa zona, che può influenzare anche le performance quotidiane e, secondo alcuni, il benessere in ambito intimo. Non ci sono dati che collegano direttamente queste pratiche a risultati specifici, ma molte persone le adottano per sentirsi più libere nei movimenti.

Che sia importante avere una buona mobilità delle anche lo sanno tutti gli sportivi: ai runner serve ad avere una falcata più ampia, ai calciatori per ottimizzare i tiri e i cambi di direzione, ai tennisti serve a generare potenza, solo per fare alcuni esempi. Ma tutti possono presto sperimentare che riuscire a muovere le gambe senza portarsi dietro il bacino è utilissimo nella vita di tutti i giorni. "Perché, se si ha un po' di apertura delle anche, qualsiasi attività risulterà più agevole: camminare, correre, pedalare, nuotare e persino fare sesso", assicura Sayonara Motta, yoga trainer e yoga terapista disponibile su Easypersonaltrainer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Migliori performance (anche a letto) con due posizioni yoga slega-bacinoSciogliere il bacino per muoversi con più disinvoltura in qualsiasi situazione e prevenire molti infortuni: ecco le migliori posizioni yoga con Sayonara Motta. gazzetta.it

"E' stata una partita strana. Non mi aspettavo di giocare così bene e che lui facesse così tanta fatica, si vedeva che era alla prima partita sulla terra. Io però ho giocato veramente bene, una delle migliori performance della mia carriera. Sentivo in questi giorni di - facebook.com facebook