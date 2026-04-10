Migliori performance anche a letto con due posizioni yoga slega-bacino

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due semplici posizioni di yoga per migliorare la mobilità del bacino sono state al centro di un recente studio. Le tecniche si concentrano sull’allentamento e sulla flessibilità di questa zona, che può influenzare anche le performance quotidiane e, secondo alcuni, il benessere in ambito intimo. Non ci sono dati che collegano direttamente queste pratiche a risultati specifici, ma molte persone le adottano per sentirsi più libere nei movimenti.

Che sia importante avere una buona mobilità delle anche lo sanno tutti gli sportivi: ai runner serve ad avere una falcata più ampia, ai calciatori per ottimizzare i tiri e i cambi di direzione, ai tennisti serve a generare potenza, solo per fare alcuni esempi. Ma tutti possono presto sperimentare che riuscire a muovere le gambe senza portarsi dietro il bacino è utilissimo nella vita di tutti i giorni. "Perché, se si ha un po' di apertura delle anche, qualsiasi attività risulterà più agevole: camminare, correre, pedalare, nuotare e persino fare sesso", assicura Sayonara Motta, yoga trainer e yoga terapista disponibile su Easypersonaltrainer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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