Pensione ai superstiti | come funziona il sostegno per i familiari

La pensione ai superstiti, nota anche come pensione di reversibilità, è stata introdotta con un decreto reale nel 1939. Questa forma di sostegno previdenziale è rivolta ai familiari di un lavoratore deceduto, garantendo un trattamento economico. La norma prevede che i superstiti ricevano una pensione calcolata in base a specifici criteri stabiliti dalla legge. La sua istituzione risale a più di ottant’anni fa.

È STATA istituita ben 87 anni fa con il Regio Decreto 636 del 14 aprile 1939. Stiamo parlando della pensione ai superstiti, quella conosciuta come pensione di reversibilità. Si tratta, in pratica, dell’assegno previdenziale che spetta ai familiari superstiti di una persona venuta a mancare, sia che fosse già essa stessa in pensione sia che fosse ancora al lavoro. Per averne diritto però è necessario che si verifichino alcune condizioni e siano soddisfatti determinati requisiti. Innanzitutto in base a due differenti tipologie di trattamento la pensione si definisce di "reversibilità" se il defunto percepiva già la pensione di vecchiaia o anticipata, la pensione di invalidità o di inabilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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