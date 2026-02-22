Il delegato sociale funziona Riconoscimento alla Bracco per il sostegno ai dipendenti

Il riconoscimento a Bracco deriva dal successo del delegato sociale, creato per migliorare il supporto ai dipendenti. La cooperazione tra l’azienda e i sindacati ha portato alla nascita di questa figura, che offre assistenza concreta ai lavoratori. Federchimica e Asso Servizi premiano l’impegno nel rafforzare le relazioni industriali e nel risolvere i problemi quotidiani in fabbrica. La presenza del delegato sociale ha già facilitato l’accesso ai servizi anti-disagio.

Prima la nascita del delegato sociale, adesso il premio di Federchimica e Asso Servizi a Bracco e sindacati per le relazioni industriali sfociate nella nuova figura che aiuta i lavoratori a orientarsi nei servizi anti-disagio. Una rivoluzione che segna un nuovo modello. Ad aprire la porta alla novità Bracco, a Cesano. Angelo Perversi (Femca Cisl) delegato dal 2023, ha preso parte alla discussione sull'integrativo, "anche se il contratto nazionale non prevede il ruolo". Nasce tutto da un corso organizzato da Cgil, Cisl e Uil e finanziato da Ats: lui, il prescelto, ha partecipato. "Nel tempo – racconta – ho percepito un bisogno sempre più forte di supporto da parte dei colleghi su tematiche non strettamente legate ai contratti".