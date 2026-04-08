Prevenzione | la 35° ' Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiari

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile è stato annunciato il programma della 35ª edizione della 'Settimana oncologica', che si svolgerà a Pisa dal 13 al 19 aprile. L'evento si concentra sul supporto a pazienti e familiari e rappresenta un appuntamento annuale dedicato alla prevenzione e all'informazione nel campo oncologico. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri rivolti al pubblico e agli operatori del settore.

Presentato nella mattinata di mercoledì 8 aprile il programma della ‘Settimana oncologica’, giunta alla 35° edizione, che si svolgerà a Pisa dal 13 al 19 aprile. L’evento annuale è organizzato dalla Associazione Oncologica Pisana ‘Piero Trivella’, con il patrocinio del Comune di Pisa, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Lilt, al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione OncologicaROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è oggi la nostra arma più efficace per vincere il cancro e deve diventare un’abitudine quotidiana per tutti i... Al Centro di prevenzione oncologica in dono un mosaico realizzato da due studentesse ravennatiL'opera ricorda la memoria della mosaicista tedesca Mandy Duranti ed è stata prodotta da due studentesse del Liceo artistico e musicale... Argomenti più discussi: Controlli straordinari dei Carabinieri a Stradella e nel territorio: denunce, segnalazioni e sanzioni nel fine settimana della prevenzione; Super sportivi over 35? Attenzione al cuore. Prevenzione: la 35^ 'Settimana oncologica' mette al centro il sostegno a pazienti e familiariIl tradizionale approfondimento curato dall'Associazione Oncologica Pisana 'Piero Trivella' si svolgerà dal 13 al 19 aprile ... pisatoday.it Tumori. Per la settimana della prevenzione in campo i grandi chefFa che il cibo sia la tua medicina diceva Ippocrate, e da questa frase prende spunto la dodicesima settimana di prevenzione oncologica, organizzata dalla Lilt che punta su una sana e corretta ... quotidianosanita.it ATS Insubria porta la prevenzione tra i cittadini ai Giardini Estensi. - facebook.com facebook A Obiettivo Salute il colon: prevenzione, screening e nuove terapie x.com