Anagni Pensieri & parole parole

Domenica 12 aprile alle 18:00, presso Casa Barnekow, si terrà lo spettacolo “Pensieri&Parole Parole”, un omaggio a Mina e Battisti. L’evento presenta i brani più noti dei due artisti reinterpretati in chiave bossa swing e lounge dal duo TipoZero, composto da Luca Palladino e Valentina Fantoni. L’appuntamento è aperto al pubblico e offre un’occasione per ascoltare musiche iconiche in un’atmosfera particolare.

Domenica 12 aprile ore 18:00 appuntamento nella splendida cornice di Casa Barnekow con “PENSIERI&PAROLE PAROLE - Omaggio a Mina e Battisti”I più celebri brani di questi due grandissimi artisti proposti in chiave bossa swing e lounge dal duo TipoZero (Luca Palladino e Valentina Fantoni)Per info e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it "Le nostre donne". Parole e pensieri sulle fragilitàProsegue il cartellone della stagione di prosa al Teatro Excelsior di Empoli e lo fa ospitando lo spettacolo "Le nostre donne", brillante commedia... Le stagioni delle seppie, quando i pensieri erano fatti e paroleManfredonia – Non è di oggi ma di ieri, quando i pensieri erano fatti e le parole azioni reali. Francesco canta “Se ti innamori muori” di Noemi | The Voice Kids Italy Blind Auditions