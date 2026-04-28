Pensieri e parole | alienazione in scena a Roma

Da ezrome.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma va in scena lo spettacolo teatrale Pensieri e parole, scritto e diretto da Antonio Foti. Lo spettacolo si ispira alle atmosfere di Kvetch di Steven Berkoff e affronta il tema dell’alienazione. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino e coinvolge attori e pubblico in una riflessione sui pensieri e le parole che possono isolare le persone. La produzione si basa su testi e interpretazioni originali.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Pensieri e parole, scritto e diretto da Antonio Foti, liberamente ispirato alle atmosfere di Kvetch di Steven Berkoff.. Dove e Quando: Presso il Teatro di Documenti, nel cuore di Testaccio a Roma (Via Nicola Zabaglia, 42), dal 6 al 10 e dal 13 al 17 maggio 2026.. Perché: Per assistere a un’indagine spietata e lucida sui silenzi familiari e sociali, capace di esplorare le ansie contemporanee lasciando, però, un prezioso spiraglio aperto alla speranza e al cambiamento.. Nel panorama teatrale della capitale romana, le opere capaci di sezionare l’animo umano con chirurgica precisione rappresentano sempre un appuntamento imperdibile per il pubblico più attento.🔗 Leggi su Ezrome.it

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