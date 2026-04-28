Pensieri e parole | alienazione in scena a Roma

A Roma va in scena lo spettacolo teatrale Pensieri e parole, scritto e diretto da Antonio Foti. Lo spettacolo si ispira alle atmosfere di Kvetch di Steven Berkoff e affronta il tema dell’alienazione. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino e coinvolge attori e pubblico in una riflessione sui pensieri e le parole che possono isolare le persone. La produzione si basa su testi e interpretazioni originali.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Pensieri e parole, scritto e diretto da Antonio Foti, liberamente ispirato alle atmosfere di Kvetch di Steven Berkoff.. Dove e Quando: Presso il Teatro di Documenti, nel cuore di Testaccio a Roma (Via Nicola Zabaglia, 42), dal 6 al 10 e dal 13 al 17 maggio 2026.. Perché: Per assistere a un’indagine spietata e lucida sui silenzi familiari e sociali, capace di esplorare le ansie contemporanee lasciando, però, un prezioso spiraglio aperto alla speranza e al cambiamento.. Nel panorama teatrale della capitale romana, le opere capaci di sezionare l’animo umano con chirurgica precisione rappresentano sempre un appuntamento imperdibile per il pubblico più attento.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Pensieri e parole: alienazione in scena a Roma LA CHEF CHE HA TRASFORMATO GLI SCARTI IN UNA STELLA MICHELIN! CHIARA PAVAN passa dal BSMT! Notizie correlate Anagni, "Pensieri & parole parole"Domenica 12 aprile ore 18:00 appuntamento nella splendida cornice di Casa Barnekow con “PENSIERI&PAROLE PAROLE - Omaggio a Mina e Battisti”I più... "Le nostre donne". Parole e pensieri sulle fragilitàProsegue il cartellone della stagione di prosa al Teatro Excelsior di Empoli e lo fa ospitando lo spettacolo "Le nostre donne", brillante commedia...